قال وزير السياحة يحيى راشد إن 60 % من حركة بيع المنتج السياحي تقوم على وسائل التواصل الاجتماعى، وليس عن طريق وسائل الإعلام

وأضاف راشد، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «لقاء خاص»، المذاع على فضائية «روسيا اليوم»، أن وزارة السياحة ستبدأ بث فيلم تسجيلى لتسويق مدينة الأقصر خلال الأسبوع الثالث من يناير المقبل.وأوضح أن تسويق مدينة الأقصر يختلف عن تسويق مدينة شرم الشيخ لتعريف السائح بالتنوع ومراقبة رد فعل السائح، لافتا إلى أن وزارة السياحة تخاطب جميع الأسواق المصدرة للسياحة ولا تركز عن سوق عن آخر.