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صائب عريقات يشيد بدور مصر في قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان
24
ديسمير
2016
19:48 PM
أثنى الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، على جهود الدبلوماسية المصرية حول قرار مجلس الأمن الدولي أمس بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مضيفًا: نتوجه بالشكر للدولة المصرية ومندوبها الدائم بمجلس الأمن على الجهود الخرافية المبذولة لإصدار هذا القرار التاريخيوأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين: أن المبادرة العربية والجهود المصرية هي أساس الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، مشيرًا أن الرئيس أبو مازن على اتصال مباشر مع الرئيس السيسي في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.وأكد: أن القرار الذي صدر من مجلس الأمن أمس يأتي في إطار الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التواصل الدائم مستمر مع مصر ووزير خارجيتها سامح شكري.وتابع: نأمل من إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، أن تأخذ الجانب الصحيح من القضية الفلسطينية.وصوت مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة لصالح مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وصوت لصالح القرار 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، دون أن تستخدم حق «الفيتو» على مشروع القرار الذي سحبته مصر، العضو الحالي بالمجلس، بشكل مفاجئ يوم الخميس، لكن أربعة أعضاء آخرين أعادوا طرحه.
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