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طارق فهمي: مصر جاهزة بأدواتها الخشنة لحماية حصتها المائية
24
ديسمير
2016
19:48 PM
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر ترصد جميع التحركات بشأن ملف سد النهضة ولديها خياراتها المعلنة وغير المعلنة للحفاظ على حقوقها، مشيرًا إلى أن الدولة جاهزة بكل أدواتها الخشنة والناعمة للحفاظ على حصتها المائية بنهر النيلوأوضح خلال لقائه ببرنامج |صالة التحرير|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم عزة مصطفى، أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لا تعني أن العلاقة حميمية، لافتًا إلى أن دور مصر في القضية الفلسطينية يزعج إسرائيل وهناك 5 ملفات يتم مناقشتها في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية منها وقف الاستيطان.
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