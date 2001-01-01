عرضت قناة روسيا اليوم، لقطات مصورة ترصد مواصلة خبراء إزالة الألغام الروس عملهم في أحياء حلب الشرقية، بإعطاء الأولوية للمواقع ذات الأهمية الخاصة للمجتمع منها مدارس ومستشفيات

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن |روسيا كانت الشريك الأساسي مع الحلفاء في عملية تحرير حلب|، معتبرًا أن |الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي وستدفع الكثيرين ممن كانوا يعرقلون هذه العملية للانضمام لهذا العمل|.