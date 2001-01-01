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إسماعيل طه: 30% تخفيضات بمعرض صنع في دمياط
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ديسمير
2016
18:48 PM
قال إسماعيل طه، محافظ دمياط، إن الهدف من معرض صنع في دمياط تنشيط تجارة الأثاث بالمحافظة وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 64 عارضا من المحافظة وهناك تخفيضات تصل إلى 30%وأوضح محافظ دمياط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مباشر من العاصمة|، المذاع على قناة |ON Live|، أنه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تم عمل معرض لمدة 15 يوما لتجارة الأثاث الشهر الماضي وتجاوزت نسبة المبيعات 4 ملايين ونصف المليون جنيه، كما تم إقامة معرض آخر في بداية الشهر الحالي وتجاوزت نسب المبيعات 6 ملايين جنيه.
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