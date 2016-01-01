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بالفيديو.. كوريون يحتفلون بعيد الميلاد في حوض أسماك
24
ديسمير
2016
17:48 PM
عرضت قناة روسيا اليوم، لقطات مصورة ترصد عرضا كوريا مؤثرا في حوض للأسماك ضمن الاحتفالات بعيد الميلاد بكوريا الجنوبيةوقدم ثلاثة غواصين في مدينة جوان عرضا مائيا خاصا، مرتدين ملابس بابا نويل وسبحوا برفقة أنواعٍ مختلفةٍ من الأسماك. ويدخل هذا العمل ضمن الاحتفالات الموسمية الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة.
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