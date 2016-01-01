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بالفيديو.. داعية إسلامي يوضح حكم فطام الطفل قبل العامين
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ديسمير
2016
17:48 PM
أجاب الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، على سؤال لمتصلة تدعى |جني| حول حكم فطام الرضيع قبل العامين، مؤكدًا أن الأصل في الرضاعة الطبيعية للطفل عام ونصف العام هجريًا، مسترشدًا بقوله عز وجل: |والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة|وأوضح خلال برنامج |فتاوي|، المذاع على قناة |الحياة|: أنه لا يجوز أن يتم فطام الطفل من الرضاعة الطبيعية قبل عام ونصف العام، إلا إذا نصح الطبيب بذلك أو قد أصيبت المرأة بحمل اَخر.
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