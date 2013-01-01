عرضت فضائية «RT»، بدء احتفالات مسيحو العراق بأول عيد للميلاد قرب الموصل

وتدفق مئات من المسيحيين العراقيين في بلدة برطلة شمال العراق، والتي استعيدت من تنظيم |داعش| في الآونة الأخيرة، للاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة منذ 2013.وأخليت برطلة، التي كان يعيش فيها آلاف المسيحيين الأشوريين في أغسطس لعام 2014، عندما سقطت في يد المسلحين أثناء‭‭‭ ‬‬‬حملته الخاطفة التي انتهت بالسيطرة على مناطق كبيرة في العراق وسوريا.واستعادت القوات العراقية السيطرة على البلدة في الأيام الأولى للهجوم المدعوم من الولايات المتحدة، والذي بدأ في أكتوبر الماضي.