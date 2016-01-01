عرضت فضائية «RT»، لحظة قيام الطاقم الطبي في المستشفى الروسي المتنقل بتقديم المساعدة الصحية لسكان سوريا الذين تضرروا نتيجة النزاع العسكري هناك

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب للمساعدة بتوفير الأمن هناك وتأمين سلامة القوافل الإنسانية والمستشفيات بالمدينة.