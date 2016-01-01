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بالفيديو.. طاقم طبي روسي يساعد سكان سوريا
24
ديسمير
2016
15:48 PM
عرضت فضائية «RT»، لحظة قيام الطاقم الطبي في المستشفى الروسي المتنقل بتقديم المساعدة الصحية لسكان سوريا الذين تضرروا نتيجة النزاع العسكري هناكوأعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب للمساعدة بتوفير الأمن هناك وتأمين سلامة القوافل الإنسانية والمستشفيات بالمدينة.
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