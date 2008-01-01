دخل شامل الطحاوي الناشط الحقوقي وأمل الجميل عضوة مجلس النواب، في مشادة بسبب انفعال الأول وقوله: «إن مصر تطبق أحقر القوانين في العالم لرؤية الطفل»

ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب، خلال لقائها ببرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم» للحقوقي: «دى مش طريقة للنقاش ولا يليق بك أن تتهجم على قوانين الطفل، وقانون الطفل الذي صدر عام 2008، من أروع القوانين العربية».