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بالفيديو.. «حقوقي» ينسحب من برنامج رشا نبيل على الهواء
23
ديسمير
2016
04:47 AM
انسحب شامل الطحاوي الناشط الحقوقي، من برنامج الإعلامية رشا نبيل بعد مشادة كلامية بينهما أثناء مناقشة قانون الطفلوقالت الإعلامية خلال برنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم»: «أنا آسفة أني أديت لحضرتك الوقت أنك تتكلم، ومش عايزة حضرتك تكمل، وأنا مش عارفة أنت هتشوف ابنك إزاي بعد تحريضك للآباء على خطف أبنائهم من زوجاتهم بعد الطلاق».وقال الحقوقي: «بأعلنها لكل أب لو عايز تشوف ابنك تبقى مش أب وتبقى حيوان لو ماخدتش ابنك بعد نهاية الدراسة، وأنا مش عايز أكمل الحوار، بس عارف أن مشكلتي أني راجل طفس وعايز أتجوز فزوجتي قالت لي لو أتجوزت هتمشي بالقوانين المصرية الحقيرة، وأنا مش عايز أكمل الحوار».
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