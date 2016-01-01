طالب الإعلامي حمدي الكنيسي، بمنح الإعلامي الذي يخرج عن ميثاق الشرف، ولو تكرر ذلك يتم إنذاره، وفي حالة تماديه يتم إيقافه لمدة 6 أشهر، ثم شطبه وحرمانه نهائيًّا من ممارسة الإعلام

وقال خلال لقائه ببرنامج «بنحبك يا مصر» تقديم الإعلامي حاتم نعمان المذاع على فضائية «LTC»، إنه لا يوجد شيء اسمه سبق صحفي على حساب الوطن، مطالبًا بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها وعرضها على الفضائيات.