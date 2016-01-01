قال مسئول إسرائيلي: |إن تل أبيب حذرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من تمرير قرار أممي حول الاستيطان|، لافتا إلى أن تمرير القرار يعتبر خرقا من واشنطن التزامها بأمن إسرائيل

وأضاف خلال خبر عاجل بثته فضائية «العربية»، أن مسئولين رفيعي المستوى أجروا عدة اتصالات هاتفية بإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عواقب تمرير القرار الأممي وأن تل أبيب ستلجأ لإدارة الرئيس المنتخب، مؤكدا أن مسئولين رفيعي المستوى أبلغوا إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن التحذيرات الإسرائيلية.وكان مصدر دبلوماسي غربي، قال: إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية تأجل |ربما لأجل غير مسمى|.