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بالفيديو.. برلمانية: حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر
23
ديسمير
2016
02:48 AM
قالت أمل الجميل عضو مجلس النواب، |إن مصر الدولة الأولى في معدلات الطلاق على مستوى العالم، وهناك حالة طلاق كل 6 دقائق على مستوى الجمهورية|وأضافت خلال لقائها في برنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، أن الأسرة تعاني من التصدّع؛ بسبب القضايا الحياتية، وعدم القدرة على مواجهة الأعباء، مشيرة إلى أن الأطفال هم ضحايا النزاع بين الزوج والزوجة، ويجب وضع قانون جديد قادر على بناء الأسرة المصرية بتنظيم عملية الزواج.
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