روى محمد عبد النبي، أحد الشباب المفرج عنهم في ليبيا، تفاصيل واقعة اختطافه، قائلا: «إن مجموعة من العناصر المسلحة هاجمونا أثناء تواجدنا في محال الجزارة الخاصة بنا»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تانىي» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، «إن العناصر المسلحة كانت في حالة سُكْرِ، وأطلقت الأعيرة النارية بطريقة عشوائية وقاموا بتوثيقنا وتعصيب أعيننا، ثم طلبوا منا الاتصال بأهالينا لإرسال أموال كفدية مقابل تحريرنا».يذكر أن 6 مصريين تعرضوا لهجوم مسلح في محل إقامتهم بحي |غوط الشعال| بطرابلس، من قِبل عناصر متطرفة هاجمتهم الأسبوع الماضي واقتادتهم إلى مكان مجهول لطلب فدية.