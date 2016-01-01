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إطلاق سراح المصريين الـ 6 المختطفين في ليبيا
23
ديسمير
2016
00:48 AM
أعلنت الإعلامية رشا نبيل خلال برنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم»، |إنه تم إطلاق سراح المصريين الست المختطفين في ليبيا، منذ قليل|يذكر أن 6 مصريين تعرضوا لهجوم مسلح في محل إقامتهم بحي |غوط الشعال| في طرابلس، من قِبل عناصر مسلحة متطرفة هاجمتهم الأسبوع الماضي واقتادوهم إلى مكان مجهول لطلب فدية.
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