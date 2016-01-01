قال محمد الشحات شقيق أحد المصريين الست المختطفين في ليبيا، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد المصريين العاملين في ليبيا أخبره فيه بالواقعة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، أن المتهمين أرسلوا عددًا من الأشخاص للحصول على فدية قدرها 30 ألف جنيه عن كل مصري محتجز لديهم، مشيرًا إلى أنه لم تتدخل أي جهة أمنية للإفراج عن المختطفين، وأن ما يحدث مجرد عملية سطو مقابل الحصول على المال، كما أن جميع المختطفين من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ويعملون في ليبيا منذ عام.