قال الدكتور علي أحمد علي، مدير عام المضبوطات الأثرية، إنه لا يمكن استعادة الآثار المصرية المسروقة لأنها خرجت بطريقة شرعية ولا يوجد أي سند قانوني لاسترجاعها

وأضاف |علي|، خلال لقائه ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على فضائية |الحياة|، أن الدول الغربية تطالب بسندات قانونية، خاصة أن الآثار سُرقت قبل 1970 في ظل قوانين كانت تسمح بخروجها.لفت إلى أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي وهو ما يعوق استعادة آلاف القطع الأثرية المهربة للخارج.