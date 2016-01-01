قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن قانون الإدارة المحلية القديم عقيم ويحتاج للتعديل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المحافظين للعمل بحرية

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» المذاع على فضائية «روتانا مصرية»، |اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع المحافظين كان جيدا.أشار إلى أن المحافظين طالبوا بلا مركزية في المجالس المحلية، وألا يقتصر تعيين رؤساء الإدارات المحلية على قرار الوزير المختص، وأنه يجب أخذ رأى المحافظ في ذلك.وأوضح لا بد أن يختص المحافظ بتعيين مجالس إدارات القرى والكفور، والإدارات الخدمية، وأن تتبع تلك الإدارات بصورة مباشرة للمحافظ المختص.