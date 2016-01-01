وصف الفنان تامر عبد المنعم، تصريحات نائب رئيس الوزراء التركى، والذي أكد فيها أن شرط تركيا لعودة العلاقات مع القاهرة إلغاء إعدام الإخوان، بأنها هطل سياسي

وقال خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، إن تصريحات نائب رئيس الوزراء التركى، تظهر نية النظام التركى القذرة، فالرئيس رجب طيب أردوغان لديه تصور بأن مصر دولة تابعة لتركيا، وعلى القاهرة أن تقبل الشروط التي يمليها على الشعب المصرى.ووجه رسالة إلى نائب رئيس الوزراء التركى، قائلا: «أوعى تجيب سيرة مصر تانى».