حرص العشرات الألمان على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حادث الدهس بسوق عيد الميلاد في برلين، كما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»

وأعيد اليوم الخميس، فتح سوق الميلاد في برلين بعد أكثر من يومين على الاعتداء الذي شهدته مساء الإثنين، حين سقط 12 قتيلًا دهسًا بشاحنة كما أعلنت الشركات المكلفة بإدارته.وكانت شاحنة اقتحمت مساء الإثنين الماضي، سوق الميلاد الواقع قرب كنيسة قديمة تهدم سقفها بالقصف إبان الحرب العالمية الثانية، في اعتداء تبناه تنظيم داعش ويشتبه بأن التونسي أنيس العامري نفذه.