عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات من مراسم تشييع جثمان |أندريه كارلوف| السفير الروسي، الذي اغتيل عقب مشاركته في أحد المعارض الفنية، في أنقرة على يد ضابط بالشرطة التركية، وإضاءة الشموع على روحه

واستقبل وزير الخارجية الروسي |سيرجي لافروف| جثمان السفير الروسي بأنقرة |أندريه كارلوف| الذي تم اغتياله على يد ضابط شرطة تركي.وأقيمت له جنازة رسمية بالمطار، وألقت أسرته نظرة الوداع عليه.