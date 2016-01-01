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بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في 50 مبنى باليابان
22
ديسمير
2016
13:49 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية مصورة جويًا من اليابان لحريق هائل نشب في مدينة إيتوجاوا بإقليم نيجاتا شمال غرب اليابان، ألحق خسائر في نحو خمسين مبنى، كما أعلنت أجهزة الإغاثةوقال مسئول في فرق الإطفاء: «حاليًا عمليات الإطفاء مستمرة وتضرر نحو خمسين منزلًا، وستنتهى العملية خلال أقل من خمس ساعات».وأصيبت سيدتان في الأربعينيات من عمرهما بجروح طفيفة، وأرسلت 17 سيارة إطفاء إلى المكان، بينما صدر أمر بإجلاء 586 شخصًا من المناطق المحيطة بالحريق.وكان حريقا اندلع في مطعم صيني وامتد إلى أجنحة ومبان أخرى، ومعظم البيوت اليابانية مبنية من خشب وإن كانت مكسية من الخارج بالحجر.وطلب حاكم المنطقة ريويشي يونياما من الحكومة تدخل القوات البرية للدفاع الذاتي (سلاح البر الياباني)، والتي توجهت إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.
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