أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بتبرع مواطن سعودي بتكاليف علاج الطفلة فريدة بأمريكا، وسفرها برفقة أسرتها، لافتًا إلى أن تكاليف علاج الطفلة 15 مليون جنيه

وتابع «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on-e»، اليوم الأحد: «إيه الناس دي لا يعرفوا الطفلة دي ولا أي حاجة ويعملوا الخير ده كله»، مشيرًا إلى أن الله عز وجل كبير جدًا، وأنه لا يجد أي كلمات شكر يوجها إلى هذا الشخص.

ومن جانبها انهارت سارة غانم، والدة الطفلة في البكاء خلال المداخلة الهاتفية بالبرنامج تعبيرا عن فرحها بعلاج طفلتها قائلة: «أنا مش عارفة أقول إيه وربنا يخليكم وانتم عملتم معانا معجزة والشخص الذي تبرع لفريدة أنقذ حياة أسرة كاملة».

ورد عليها عمرو أديب باكيًا: «قولي الحمد لله والشخص الذي تبرع بالمبلغ لا يريد أن يعرف أحد اسمه والراجل هيوصل القاهرة خلال يومين وخلي البنت تصمد اليومين الجايين لغاية ما تسافر أمريكا تتعالج».