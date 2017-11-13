عرض الإعلامي وائل الإبراشي طريقة يستخدمها بعض الأهالي في محافظة البحيرة، لعلاج تأخر الإنجاب

وتسمى الطريقة بـ«المشاهرة»، حيث تزور المرأة المقابر وتقوم ببعض الطقوس الغريبة منها رؤية ميت حديث.

وعرض «الإبراشي» خلال برنامجه «العاشرة مساءً»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الأحد، تقريرًا مصورًا يُظهر بعض أشكال الدجل والطقوس التي تقوم بها بعض النساء، لعلاج تأخر الانجاب وفك الربط.