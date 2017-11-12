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أجندة الأحد: «شكري» يبدأ جولة عربية..ومعرض للكتاب بجامعة الأزهر
القاهرة: يبدأ وزير الخارجية، سامح شكري، جولة عربية تشمل كلاً من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية، حيث سينقل رسائل شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة الدول العربية التي تشملها الجولة
الكويت: تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في أعمال الدورة العادية الـ37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي ستقام في الكويت حيث ترأس جمهورية مصر العربية المكتب التنفيذي للمجلس .
القاهرة: تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بشأن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
القاهرة: يشهد محافظ القاهرة الاحتفال بالإعلان عن فوز المحافظة بالانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية بحضور ممثل اليونسكو بالقاهرة وعدد من المتخصصين.
القاهرة: تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب معرضا للكتاب بجامعة الأزهر ضمن عدد من معارض الكتاب في مختلف الجمهورية.
الأقصر: تستقبل محافظة الأقصر دانيال مارتينيز عمدة مدينة مونتيفيديو عاصمة دولة أوروجواي الذي سيقوم برحلة سياحية للمحافظة الأثرية.
أكرا: يخوض المنتخب المصري مباراته الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في المجموعة الخامسة بمواجهة نظيره الغانى في الجولة السادسة والأخيرة على استاد مدينة كيب كوست الغانية .
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