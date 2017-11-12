رئيس جامعة بني سويف لـ«عمداء الكليات»: «أنا هجري واللي مش هيجري ليس له مكان معانا»

قال منصور حسن، رئيس حسن، رئيس جامعة بني سويف، مخاطبا عمداء الكليات بقوله: «أنا هجري وعايزكم تلحقوني، واللي مش هيجري ملوش مكان معايا»

وقال «حسن»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «طريق الخير»، على قناة «العاصمة»، مع على فايز، إن المقصود بالجري «السباق الفكري»، مضيفا: «وإن شاء الله عمداء الكليات يجروا معايا».

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تسعى لتخريج طلاب أكفاء ولا نهتم بالكم ولكن الكيف، مضيفا: «بطلب من كلية الإعلام عمل بث مباشر من داخل القناة».