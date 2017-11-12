اخبار مصر
-
رياضة
- الأهلي يفحص ميدو جابر طبيا لتحديد موقف اشتراكه في المران الجماعي
- منتخب الشباب يخوض وديته الثانية أمام تونس
- التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة غانا
- الأهلي يهنئ منتخبي تونس والمغرب: «إلى روسيا يا أشقاء»
- مروان محسن يشارك اليوم في تدريبات الأهلي الجماعية
- حسام البدري يعود إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء إجازة كندا
- بالصور.. جولة قائمة الخطيب في صالتي الجمباز والكاراتيه بالجزيرة
- مواعيد المباريات بتصفيات أفريقيا والملحق الأوروبي المؤهلين للمونديال
- اتحاد الكرة يهنئ منتخبي تونس والمغرب بالوصول للمونديال
- حصاد ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس جامعة بني سويف لـ«عمداء الكليات»: «أنا هجري واللي مش هيجري ليس له مكان معانا»
12
نوفمبر
2017
06:50 AM
بواسطة
قال منصور حسن، رئيس حسن، رئيس جامعة بني سويف، مخاطبا عمداء الكليات بقوله: «أنا هجري وعايزكم تلحقوني، واللي مش هيجري ملوش مكان معايا»
وقال «حسن»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «طريق الخير»، على قناة «العاصمة»، مع على فايز، إن المقصود بالجري «السباق الفكري»، مضيفا: «وإن شاء الله عمداء الكليات يجروا معايا».
وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تسعى لتخريج طلاب أكفاء ولا نهتم بالكم ولكن الكيف، مضيفا: «بطلب من كلية الإعلام عمل بث مباشر من داخل القناة».
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع