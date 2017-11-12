-
رياضة
- الأهلي يفحص ميدو جابر طبيا لتحديد موقف اشتراكه في المران الجماعي
- منتخب الشباب يخوض وديته الثانية أمام تونس
- التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة غانا
- الأهلي يهنئ منتخبي تونس والمغرب: «إلى روسيا يا أشقاء»
- مروان محسن يشارك اليوم في تدريبات الأهلي الجماعية
- حسام البدري يعود إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء إجازة كندا
- بالصور.. جولة قائمة الخطيب في صالتي الجمباز والكاراتيه بالجزيرة
- مواعيد المباريات بتصفيات أفريقيا والملحق الأوروبي المؤهلين للمونديال
- اتحاد الكرة يهنئ منتخبي تونس والمغرب بالوصول للمونديال
- حصاد ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
8 محاور لبرنامج الحكومة.. والأمن فى المقدمة
حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من التقرير المقدَّم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب حول إنجازات الحكومة فى الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر الماضى، وتضمَّن 8 محاور لبرنامج عملها، هى: الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة، والعدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين، وتنمية القطاعات، واستعادة الدور الرائد إقليمياً ودولياً، والإصلاح الإدارى، وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة
وفيما يتعلق بمحور الأمن ومكافحة الإرهاب قال إنه تم كشف غموض 3826 قضية وضبط مرتكبيها فى مجال الجنايات، وكشف غموض 23274 قضية وضبط مرتكبيها فى مجال الجنح، وضبط 2390 تشكيلاً عصابياً، و223 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ 16 مليون حكم. وتابع التقرير أنه تمت إزالة تعديات على أراضى الدولة والوحدات السكنية والمهنية والمحال التجارية، حيث بلغت القيمة المالية للمساحات والوحدات المستردَّة 11558 مليون جنيه.
وقال إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لترسيخ الديمقراطية على رأسها التنسيق بين مجلس النواب والحكومة، وترسيخ ما جاء بالدستور بشأن الصحافة والإعلام، وإجراء الانتخابات المحلية، وتطوير البنية الأساسية، وتعميق المشاركة السياسية. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ نحو 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلى 11.8% العام المالى الحالى.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)