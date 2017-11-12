حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من التقرير المقدَّم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب حول إنجازات الحكومة فى الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر الماضى، وتضمَّن 8 محاور لبرنامج عملها، هى: الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة، والعدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين، وتنمية القطاعات، واستعادة الدور الرائد إقليمياً ودولياً، والإصلاح الإدارى، وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة

وفيما يتعلق بمحور الأمن ومكافحة الإرهاب قال إنه تم كشف غموض 3826 قضية وضبط مرتكبيها فى مجال الجنايات، وكشف غموض 23274 قضية وضبط مرتكبيها فى مجال الجنح، وضبط 2390 تشكيلاً عصابياً، و223 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ 16 مليون حكم. وتابع التقرير أنه تمت إزالة تعديات على أراضى الدولة والوحدات السكنية والمهنية والمحال التجارية، حيث بلغت القيمة المالية للمساحات والوحدات المستردَّة 11558 مليون جنيه.

وقال إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لترسيخ الديمقراطية على رأسها التنسيق بين مجلس النواب والحكومة، وترسيخ ما جاء بالدستور بشأن الصحافة والإعلام، وإجراء الانتخابات المحلية، وتطوير البنية الأساسية، وتعميق المشاركة السياسية. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ نحو 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلى 11.8% العام المالى الحالى.