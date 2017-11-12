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رئيس مجلس الدولة السابق: لا يوجد ما يمنع من تعيين الإناث في المجلس
علق المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، على قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، موضحًا أنه لا يوجد في الدستور الحالي ما يمنع تعيين المرأة في مجلس الدولة سواء في القسم التشريع أو القسم القضائي، وبالتالي فإن عدم منع تعيين المرأة في مجلس الدولة مخالف للدستور والقانون
وأضاف «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc»، أنه يجب أن يتوقف تعيين الإناث في مجلس الدولة على امكانياتهم ولا يجب منعهم وحرمانهم تمامًا من تقلد هذا المنصب، مؤكدًا أن النيابة العامة لا يوجد بها وكلاء نيابة أو رؤساء نيابة من النساء بسبب الطبيعة الخاصة بالعمل.
وتابع :«لا يجوز منع الإناث من التعيين في مجلس الدولة ولكن نوفر الامكانيات اللازمة لتعيين النساء عضوات في مجلس الدولة».
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