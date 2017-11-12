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محافظ كفرالشيخ يناقش الزيارة المرتقبة للرئيس مع أعضاء مجلس النواب
بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، عدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، فضلا عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة قريبا
وطرح خلال اللقاء، عدد من الملفات الخاصة بالمحافظة أهمها الثروة السمكية والصحة والصرف الصحي، ومياه الشرب والتربية والتعليم والطرق والتموين والكهرباء، والبيئة، والإسكان، والزراعة، ومراكز الشباب، والطب البيطرى، ومحو الأمية بالإضافة إلى استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
وأكد النواب، تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالى محافظة كفرالشيخ، والتعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيفتتح أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط لاستزراع وإنتاج الأسماك (المدينة الصناعية السمكي، بركة غليون) ومستشفى كفرالشيخ، وتنمية وتطوير بحيرة البرلس.
وتابع المحافظ، أن مستشفى كفرالشيخ الجامعى ومستشفى بلطيم وبرج البرلس سيتم افتتاحها خلال زيارة رئيس الجمهورية.
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