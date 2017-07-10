طالب مستحقو وحدات إسكان الأوقاف بأسوان بتدخل المحافظ لدى المسئولين بالهيئة العامة للأوقاف المصرية لتخفيض نسبة الـ 10 % التي سيتم تحصيلها كزيادة سنوية على الإيجار الشهرى، بجانب اعتبار مبلغ الألف جنيه جدية الحجز التي قام المنتفعون بسدادها عند التقدم لحجز الوحدات السكنية في عام 2008 ضمن قيمة المقدم، الذي ستقوم الهيئة بتحصيله عند التعاقد، وتعديل آلية وشروط التجديد السنوي بين المنتفع وفرع الهيئة بأسوان

وقال اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، خلال لقائه مجموعة من الأهالى المستحقين شقق إسكان الأوقاف بمنطقة حى الصداقة الجديد بنظام الإيجار أثناء تواجدهم أمام مبنى ديوان عام المحافظة، الإثنين، إنه بالرغم من أن دور المحافظة كان يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية وتوصيل المرافق الأساسية لها وتنسيق الموقع العام، إلا أنه يعتبر نفسه بمثابة المحامي الذي يدافع عن حقوق مستحقي الوحدات السكنية بمشروع الأوقاف، وهو ما دفعه للتواصل بشكل مستمر مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية وكافة المسؤولين.

وأوضح أنه تم عقد أكثر من لقاء بالقاهرة للتفاوض بشأن تحديد القيمة الإيجارية، وأثمر ذلك عن تخفيض القيمة الإيجارية الشهرية من 400 جنيه لتتراوح ما بين 220 و280 جنيها حسب الأدوار.

وطالب «حجازي» المنتفعين بضرورة التوجه لفرع الهيئة بأسوان لإنهاء إجراءات التعاقد والارتكان في ذلك إلى المميزات التي تحققت لهم بالحصول على الوحدة السكنية بمشروع الأوقاف، خاصة أنه تقدم لها الآلاف ولكن حالفهم التوفيق في الحصول عليها ضمن 4920 وحدة، وذلك بناءً على القرعة العلنية، التي تم إجراؤها في الفترة من 6 إلى 16 مايو الماضى بالمسرح الصيفي.

وتابع: «المحافظة قامت في الأول من شهر يونيو الماضي بتسليم الفرع جميع كشوف أسماء المستحقين بشقق إسكان الأوقاف، والتي تتضمن أرقام الشقق والعمارات المخصصة لهم، حيث سيتولى فرع الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات السكنية بالتعاقد والتخصيص وتركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء».