شدد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بوجود أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا ضرورة التعامل بكل حسم وشدة مع المخالفين، وتطبيق وفرض سيادة القانون والعمل على الحفاظ على هيبة الدولة

وقال «طاهر» في مؤتمر صحفي، حضره عدد من التنفيذيين إنه لم يعد هناك أي مجال لوجود أباطرة الاستيلاء على الأراضي، مؤكدا أنه تم تقديم 4774 طلب تقنين لوضع اليد على مساحة إجمالية قدرها 55 ألفا و637 فدانًا، منهم 2560 طلب تقنين لأراضي ولاية المحافظة، و2214 طلب تقنين لأراضي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فيما تمت معاينة 2456 طلبًا منهم بإجمالي مساحة 27 ألفا و253 فدانًا، وجاري استكمال بقية الإجراءات للتقنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار إلى أنه تمت معاينة وفحص 284 حالة من تلك الحالات بإجمالي مساحة 1335 فدانا معاينة نهائية، بمشاركة الشباب مع اللجنة المختصة المكلفة بأعمال المعاينة الحقلية وإثبات الجدية للاستزراع.