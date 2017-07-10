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سفارة نيودلهي بالقاهرة تحتفل بالعدد 500 من «صوت الهند» الإثنين
10
يوليو
2017
11:50 AM
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تُنظم سفارة الهند بالقاهرة، الإثنين، احتفالية لتدشين العدد 500 من مجلة «صوت الهند»، ومعرضًا يرصد مسيرة المجلة، والمقرر استمراره حتى الخميس الموافق 20 يوليو الحالي، بمقر المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وبحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة
ويستمر معرض الصور، الذي يضم أغلفة المجلة على مر رحلتها عبر الست عقود الماضية، مفتوحًا للزوار في قاعة المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وتقوم فرقة تخت شرقي تابعة لوزارة الثقافة المصرية بتقديم حفل موسيقي خلال الاحتفالية.
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