تُنظم سفارة الهند بالقاهرة، الإثنين، احتفالية لتدشين العدد 500 من مجلة «صوت الهند»، ومعرضًا يرصد مسيرة المجلة، والمقرر استمراره حتى الخميس الموافق 20 يوليو الحالي، بمقر المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وبحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة