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جامعة القاهرة تتعاون مع «بيطرية الجيش» في «أخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب»
وقعت جامعة القاهرة وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، الإثنين، بروتوكول للتعاون العلمي والبحثي في مجال استخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، وتبادل المعلومات والمعرفة حول المعايير العالمية القياسية لأخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب
ووقع البروتوكول، الدكتورجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، واللواء طبيب فايز أباظة، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، عضو مجلس كلية الطب البيطري، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتورة خديجة جعفر، رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والطب البيطري والزراعة.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برنامج مشترك في مجال رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل العلمية والتثقيفية لتعميق الوعي في التعامل مع الحيوان وفقآ للمعايير العالمية، وتدريب وتأهيل كافة الباحثين العاملين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات وتصميم مقررات أكاديمية وتدريبية في مجال أخلاقيات ورعاية واستخدام الحيوان في المجال التعليمى البحثي، مع تبادل المعلومات والمعرفة للوصول إلى أحدث القياسات العلمية في هذا الاتجاه.
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