طالب نجل الشهيد إبراهيم العزازي، ضابط الأمن الوطني، بالقليوبية، الذي استشهد، الجمعة الماضية، وزارة التربية والتعليم بإطلاق اسم والده على إحدى المدارس بالمحافظة تكريما له

وأعرب نجل الشهيد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن شكره وامتنانه «للرئيس الأب» عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية على مساندتهما لأسرته ماديا ومعنويا منذ الحادث الأليم.

وكان الملازم أول إبراهيم عزازي من قوة قطاع الأمن الوطني استشهد، الجمعة الماضية، برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، عقب خروجه من منزله لآداء صلاة الجمعة، حيث اغتالته يد الإرهاب قبل وصوله للمسجد.



