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تطوير قصر محمد علي في شبرا الخيمة بـ50 مليون جنيه
10
يوليو
2017
06:50 AM
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أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، موافقة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على تطوير قصر محمد على بشبرا الخيمة، بتمويل قدره 50 مليون جنيه كمرحلة اولى من إجمالي 150 مليون جنيه
وقال المحافظ في بيان له، الأحد، إنه بدأ بالفعل العمل على تطوير القصر المقام على مساحة 50 فدان، والذي استمر بناؤه 13 عاما بدأت من عام 1808 حتى عام 1821، مشيرا إلى حرص المحافظة على استعادة رونق آثار المحافظة.
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