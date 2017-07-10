حاصرت مياه المحاري منذ أكثر من يومين المحال والمنازل بشارع الجمهورية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، بسبب طفح المحاري من البيارات

واستغاث الأهالي بالمسؤولين جدوي بسبب الروائح الكريهة والحشرات، فقال يوسف عبدالستار، صاحب محل بالشارع لـ«المصري اليوم»: «لقد استغثنا بالمسؤولين دون جدوى، وأصبحنا حائرين بين مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي وبين مجلس المدينة، فالإمكانيات بدائية بحي الشمال».

وطلب عبدالستار من االلواء حمدي الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق، التدخل لحل المشكلة.

مياه المجاري تحاصر شارع الجمهورية بدسوق

مياه المجاري تحاصر شارع الجمهورية بدسوق