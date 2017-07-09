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وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان محور 30 يونيو
تفقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، الموقف التنفيذي للأعمال بمحور 30 يونيو
وطلب «مدبولي» من المهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، المشرفة على تنفيذ المحور، ضغط العمل بالمواقع، لسرعة الانتهاء من هذا المحور المهم، الذي يحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية، والتنسيق مع المحافظ لإزالة أي معوقات، أو حل أي مشكلة.
وقال «مدبولي»: إن «محور30 يونيو طريق حر بطول 95 كم وعرض 80 م تقريباً، يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولي الساحلي (بورسعيد/دمياط)، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوي (الكيلو 94)»، مضيفاً: أنه «طريق مزدوج، وكل اتجاه به 5 حارات مرورية (2 للنقل الثقيل، و3 للمركبات)، يفصل بينها حاجز خرساني، ويشتمل على 14 كوبري، منها 8 كبارى رئيسية على المسار (شادر عزام – الكسارة أبوشلبى السطحى – السكة الحديد – ترعة الإسماعيلية – المحسمة – القاهرة /الإسماعيلية الصحراوي– ويجرى تصميم كوبريين على مصرف بورسعيد الرئيسي، ومصرف القنطرة شرق)، بجانب 6 كبارى فرعية عمودية على المسار (الصالحية – فاقوس الفردان– الكسارة أبوشلبى العلوى – 36الحربى – وادى الملاك – ويجرى تصميم كوبرى على مصرف بورسعيد الرئيسى)، كما يشتمل المحورأيضاً على 16 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط، ومحطات خدمة، ومحطات لتحصيل الرسوم».
وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح الوزير أنه محور النقل الأساسي لخدمة تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر(شرق وغرب بورسعيد – دمياط –الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، وزيادة الربط بين سيناء والدلتا، وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يسهم في إسراع معدلات التنمية، بجانب رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم في زيادة الدخل القومى المصرى، وتوفير فرص العمل، ووضع أماكن أثرية مهمة على خريطة السياحة كمناطق (تل دفنة – كفرى وجزيرة تنيس)، بالإضافة إلى الربط بين مصر وأفريقيا، بالربط المستقبلى على محور أفريقيا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه «يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذ عدد آخر من المشروعات بمحافظة بورسعيد، بخلاف محور 30 يونيو، منها إنشاء كوبري حمولة 90 طن بطول 220 م وعرض 28.4 م، وفوق قناة الاتصال بامتداد محور 23 ديسمبر بجنوب محافظة بورسعيد، بتكلفة تقديرية 86 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 30/8/2017، ومشروع أعمال رفع منسوب مساحة 356 فداناً بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والملاصقة لبحرى الحوض السمكى، بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه يونيو 2018، ومشروع أعمال البنية الأساسية لمنطقة بحري الحوض السمكي بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة، بتكلفة تقديرية 62 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2017، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع ازدواج الطريق الموازي لترعة السلام حتى شادر عزام بطول حوالي 10 كم وعرض 7م + 3م طبانات، بتكلفة تقديرية 23 مليون جنيه، ورفع كفاءة بعض الطرق الرئيسية والهامة بالمحافظة».
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