أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أن كمية الأقماح المحلية الموردة لصوامع وشون المحافظة منذ بدء عملية الحصاد وحتى اليوم بلغت 542 ألف طن و987 كيلوجرامًا





وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مدير مديرية الزراعة بالإلتزام بالصوامع والشون المطورة المخصصة لاستقبال الأقماح، والبالغ عددها 54 صومعة وشونة مطورة لإحكام السيطرة على عمليات توريد القمح لتقليل الفاقد والحفاظ على المحصول.



وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.