اخبار مصر
-
رياضة
- لاعبو الزمالك عن كاسونجو: «أشيامبونج أفضل منه»
- مدحت عبدالهادي: أرفض تدريب أهلاوي للزمالك
- الزمالك يطالب لاعبيه بعدم الانشغال بهتافات الجماهير
- النني لعمرو جمال بعد تألقه في لقاء القطن: لكل مجتهد نصيب
- مجلس الزمالك كامل العدد في برج العرب لمساندة الفريق أمام الأهلي
- بتروسبورت يقترب من استضافة قمة الأهلي والزمالك
- مباراة الزمالك وأهلي طرابلس مجانا على التليفزيون المصري
- بالصور.. تعزيزات أمنية بمحيط الزمالك تحسبا لاقتحام النادي
- غدا.. «الجبلاية» يحدد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد
- الحضري: مستقبلي يشغلني.. والنشطاء: مستقبل إيه أنت عندك 45 سنة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
توريد 542 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية
09
يوليو
2017
14:50 PM
بواسطة
أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أن كمية الأقماح المحلية الموردة لصوامع وشون المحافظة منذ بدء عملية الحصاد وحتى اليوم بلغت 542 ألف طن و987 كيلوجرامًا
وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مدير مديرية الزراعة بالإلتزام بالصوامع والشون المطورة المخصصة لاستقبال الأقماح، والبالغ عددها 54 صومعة وشونة مطورة لإحكام السيطرة على عمليات توريد القمح لتقليل الفاقد والحفاظ على المحصول.
وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع