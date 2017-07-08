نعى المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم أثناء التصدي لهجوم إرهابي غاشم من عناصر تكفيرية آثمة صباح اليوم الجمعة بكمين البرث العسكري بجنوب رفح شمال سيناء

ونوه مروان- في بيان له اليوم- بأن القوات المسلحة قتلت عددا كبيرا من العناصر التكفيرية ودمرت عددا من العربات التي كانوا يستخدمونها في العملية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من القوات المسلحة.

كما نعى مروان شهيد الوطن ابن جهاز الأمن الوطني الذي طالته يد الإرهاب أثناء خروجه من صلاة الجمعة اليوم.

وأكد مروان أن الوطن سيثأر لأبنائه وسيستمر في مواجهة الإرهاب حتى القضاء عليه، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهمنا الصبر والسلوان، ومتمنيا لأبناء الوطن المصابين سرعة الشفاء.