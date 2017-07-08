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محافظ الغربية يدين حادث رفح الإرهابي: «نقف خلف قواتنا المسلحة»
08
يوليو
2017
09:50 AM
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أدان محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، الحادث الإرهابى الغاشم، قائلًا «ببالغ الحزن والأسى، ننعى شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع صباح اليوم الجمعة في رفح شمال سيناء وراح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين
وأكد صقر، في بيان الليلة، إننا كلنا يد واحدة ضد أعداء الوطن، مشددًا على أن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة، ويقفون خلفها في مواجهة الإرهاب الغادر، ومشيدًا بدورها العظيم في الحفاظ على أرض الوطن الغالي.
كما أكد أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات المسلحة عن تأدية واجبهم الوطني بل تزيدهم عزيمة وإصرارًا، وأن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة الوطن وتصديه للجماعات المتطرفة.
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