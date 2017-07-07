بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، في البث التجريبى للشاشات الإرشادية لعرض الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر بمطلع العروبة للمتجه من محور صلاح سالم والتي تفيد بوجود كثافات مرورية وتعريف المواطن بالطرق البديلة له، بالإضافة إلى تحديد زمن الرحلة التي يقصدها قائدو السيارات، مما سيساهم في انفراجة مرورية بالكوبري

وسيتم تركيب 13 شاشة أخرى خلال الفترة المقبلة أعلى الكوبرى بهدف تعريف المواطنين بالطرق المفتوحة التي لا توجد بها كثافات مرورية وأماكن الحوادث المرورية وإرشادهم للطرق البديلة وتسعى إدارة المرور لإدخال كل الطرق الحديثة للعمل على تخفيف الأحمال عن الطرق وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتوجد خاصية في تلك الشاشات لتعريف السائق بأماكن الكثافات المرتفعة عن طريق إضاءة اللون الأحمر بالشاشة واللون الأصفر الذي يدل على وجود كثافات متوسطة واللون الأخضر ليدل على وجود انتظام في حركة السيارات، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بقواعد وآداب المرور وتحذير السائقين من السير عكس الاتجاه والالتزام بربط حزام الأمان والتزام السيارة بالحارة المرورية المخصصة لها وعدم التخطي.

كما يتحكم ضباط إدارة مرور القاهرة في تغيير إرشادات الشاشات المتواجدة على الكوبري لمعرفة المواطنين بأماكن حوادث الطرق وتوجيه السيارات إلى المحاور التي تساهم في وصول سائقي السيارات إلى أماكن عملهم أو منازلهم بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ويتم تعريف المواطنين بمناطق الأكثر كثافة أعلى كوبرى أكتوبر وكيفية التصرف والتوجه إلى طرق بديلة يسهل الهروب من خلالها إلى الزحام المتواجد أعلى الكوبري.

وتعرض الشاشات بمطالع كوبري أكتوبر القواعد السليمة والصحيحة للقيادة على الطرق وتحذيرات بشكل دوري عن الأساليب الخاطئة في القيادة من قبل سائقي السيارات، مع التشديدات على الالتزام بالسرعات المقررة على الكوبرى وعدم تجاوز السرعات لتكون السرعة 60 كم/ س فيما عدا ثلاثة قطاعات تمثل منحنيات خطرة لا يسمح تخطيها بأكثر من 40 كم/س، وهي أعلى مناطق عرب المحمدي والوصلة المعلقة وأعلى مهمشة بكوبري أكتوبر.