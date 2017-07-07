-
رياضة
- بالصور.. التدريب الأول لعصام الحضري مع التعاون السعودي
- اتحاد الكرة: شاشات LCD بدلا من التليفزيونات الصغيرة لحكم الفيديو
- قائد مان يونايتد يوافق على الانتقال إلى إيفرتون
- مجموعة الإسماعيلي في دورة تبوك الدولية الودية
- تدريبات خفيفة لأساسيي الزمالك
- جنش يشارك في تدريبات الزمالك
- معاقبة هاميلتون بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق في سباق النمسا لفورمولا 1
- بالصور.. منتخب السلة يفوز على إيران في مونديال الشباب بالقاهرة
- تعادل سلبي بين طلائع الجيش وإنبي بالشوط الأول
- إبراهيم صلاح: نقدر المسئولية وجاهزون للفوز على أهلي طرابلس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مرور القاهرة يبدأ البث التجريبي للشاشات الإرشادية للكثافات بكوبري أكتوبر
بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، في البث التجريبى للشاشات الإرشادية لعرض الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر بمطلع العروبة للمتجه من محور صلاح سالم والتي تفيد بوجود كثافات مرورية وتعريف المواطن بالطرق البديلة له، بالإضافة إلى تحديد زمن الرحلة التي يقصدها قائدو السيارات، مما سيساهم في انفراجة مرورية بالكوبري
وسيتم تركيب 13 شاشة أخرى خلال الفترة المقبلة أعلى الكوبرى بهدف تعريف المواطنين بالطرق المفتوحة التي لا توجد بها كثافات مرورية وأماكن الحوادث المرورية وإرشادهم للطرق البديلة وتسعى إدارة المرور لإدخال كل الطرق الحديثة للعمل على تخفيف الأحمال عن الطرق وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.
وتوجد خاصية في تلك الشاشات لتعريف السائق بأماكن الكثافات المرتفعة عن طريق إضاءة اللون الأحمر بالشاشة واللون الأصفر الذي يدل على وجود كثافات متوسطة واللون الأخضر ليدل على وجود انتظام في حركة السيارات، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بقواعد وآداب المرور وتحذير السائقين من السير عكس الاتجاه والالتزام بربط حزام الأمان والتزام السيارة بالحارة المرورية المخصصة لها وعدم التخطي.
كما يتحكم ضباط إدارة مرور القاهرة في تغيير إرشادات الشاشات المتواجدة على الكوبري لمعرفة المواطنين بأماكن حوادث الطرق وتوجيه السيارات إلى المحاور التي تساهم في وصول سائقي السيارات إلى أماكن عملهم أو منازلهم بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ويتم تعريف المواطنين بمناطق الأكثر كثافة أعلى كوبرى أكتوبر وكيفية التصرف والتوجه إلى طرق بديلة يسهل الهروب من خلالها إلى الزحام المتواجد أعلى الكوبري.
وتعرض الشاشات بمطالع كوبري أكتوبر القواعد السليمة والصحيحة للقيادة على الطرق وتحذيرات بشكل دوري عن الأساليب الخاطئة في القيادة من قبل سائقي السيارات، مع التشديدات على الالتزام بالسرعات المقررة على الكوبرى وعدم تجاوز السرعات لتكون السرعة 60 كم/ س فيما عدا ثلاثة قطاعات تمثل منحنيات خطرة لا يسمح تخطيها بأكثر من 40 كم/س، وهي أعلى مناطق عرب المحمدي والوصلة المعلقة وأعلى مهمشة بكوبري أكتوبر.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)