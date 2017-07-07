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وزير التجارة ينعى شهداء القوات المسلحة في رفح
07
يوليو
2017
21:50 PM
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نعى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك»، الجمعة، «الحادث الارهابى الغاشم الذي وقع صباح اليوم بأحد نقاط تمركز القوات المسلحة بمدينة رفح»، مشيدا ب«شجاعة وبسالة أفراد القوات المسلحة في التصدي لهذا الهجوم الجبان والذي راح ضحيته شهداء من أبطال الجيش المصري»
وأشار قابيل إلى «ضرورة وقوف المصريين صفا واحدا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، وتفويت الفرصة على المغرضين وأعداء الوطن الذين يريدون لعجلة التنمية أن تتوقف»، مؤكدا أن «مصر ستظل باقية بفضل ترابط شعبها وجيشها رغم أنف الحاقدين».
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