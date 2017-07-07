نعى الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وجميع قيادات الدعوة بالمديرية ومديري عام الإدارات وجموع الأئمة والدعاة والعاملين بمديرية أوقاف الأسكندرية شهداء الواجب الوطني الذين استشهدوا اليوم الجمعة، «جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من جنود الوطن الأوفياء جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء»

وأكد وكيل أوقاف الأسكندرية، في بيان له، أن «هؤلاء الشهداء البواسل قدموا أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره»، مشددًا على أن «دماءهم الطاهرة ستظل لعنة على هؤلاء الجبناء الخونة وداعميهم من الداخل والخارج، ممن باعوا دينهم وخانوا عروبتهم وأمتهم وشعوبهم»، مطالبًا بـ«ضرورة توحيد الجهود الدولية في مواجهة الجماعات والدول الداعمة للإرهاب والراعية له».

وأشاد «العجمي» بشجاعة وبسالة أبطال القوات المسلحة في حماية الأرض والحدود ونجاحهم في القصاص للشهداء، موضحًا أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمةً على هزيمة هذا الإرهاب الغاشم حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره»، داعيًا الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه إلى الاصطفاف خلف قيادته والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الإرهاب والإفساد».

وجدد العجمي إدانته هذا الهجوم الإرهابى الخسيس، متقدمًا بـ«خالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصرى وللقوات المسلحة وأسر الشهداء البواسل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».