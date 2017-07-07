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«قومي حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بمواجهة الإرهاب
07
يوليو
2017
21:50 PM
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أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء
وقال المجلس في بيان، مساء الجمعة، إن الأعمال الإرهابية تمثل انتهاكا جسيماً وصارخاً لأسمى حق من حقوق الإنسان وهو “الحق في الحياة” الذي تصونه التعاليم السماوية والتشريعات الدولية والقيم الإنسانية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي الوقوف ضد الإرهاب بما يلزم معه التعاون الفعال لتجفيف موارده البشرية والمادية، حيث إن الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
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