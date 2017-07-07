نعى وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، وجميع العاملين بالوزارة، شهداء الوطن في حادث رفح الإرهابي

وقال فهمي، في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، إن «دماء جنودنا الطاهرة التي روت أرض سيناء للدفاع عنها من أيادي الإرهاب الغاشم لن تذهب سدى ولن ينجح الظلاميون في العبث بمقدرات أبنائنا ومستقبلهم، وسيظل جنود مصر الشرفاء صامدون لا تثنيهم أي عمليات إرهابية عن تنظيف أرض سيناء حتى آخر إرهابي بها».

وقال وزير الآثار، خالد العناني، إن مصر لن تستسلم وستظل تكافح الإرهاب بكل ما أوتيت من قوة للقضاء عليه وتطهير البلاد من كافة أشكاله.

من جانبه، أدان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، الهجوم، مؤكداً وقوف النقابة خلف قوات الجيش والشرطة، سيف الوطن ودرعه في معركة تطهير سيناء، لاقتلاع خلايا الإرهاب من جذورها أينما كانت.

وشدد مجلس النقابة، على ثقته الكاملة في اصطفاف الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة في معركتها ضد الإرهاب، والدول الممولة والحاضنة والداعمة له .

فيما أرسل نادي قضاة مجلس الدولة برقية عزاء إلى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة جاء فيها: «ينعى نادي قضاة مجلس الدولة بمزيد من الحزن والغضب شهداء مصر الذين لقوا ربهم اليوم في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينهم في مدينة رفح المصرية.. خالص العزاء ودعواتنا للشهداء بالرحمة والمغفرة وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل».