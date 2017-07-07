نعت الهيئة الوطنية للصحافة «شهداء مصر الأبطال، الذين سقطوا في معركة العزة والكرامة دفاعا عن تراب الوطن، ضد اسوأ الغزاة في التاريخ، وتؤكد أن الحسم قادم بإذن الله، لصالح هذا الشعب الذي يحب الحياة، لتطهير البلاد من أعداء الحياة»

ودعت الهيئة، في بيان، كل المصريين إلى «الاصطفاف خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم، في مواجهة قوي الشر الخارجية، وعلى رأسها امارة قطر المارقة، بعد أن فقد أميرها الطائش عقله، ويعمد إلى توجيه طعنات غادرة لمصر وشعبها، ردا على الحصار المفروض عليه، وتثق تماما في قدرة الدولة المصرية، على رد الصاع صاعين، واخذ ثأر كل شهيد، وكل نقطة دماء اريقت على أرضنا الطاهرة».

وقالت الهيئة: «وإذ نقدم خالص التعازي لاهالي الشهداء،ندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، فقد استشهدوا ثمنا لحياتنا، ودفاعا عن وطن عظيم، وارادت الجماعة الإرهابية أن تجعل سيناء ساحة لعتاة الإرهاب والإجرام، وتناشد أهالي سيناء الشرفاء أن يتسلحوا بالشجاعة والبطولة كعهدنا بهم، وأن يكون لهم دور تاريخي في الحرب ضد الإرهاب، كعهدنا بهم في كل الحروب التي خاضتها مصر، وأن يكونوا عونا لقوات إنفاذ القانون، مؤكدين أن التفجيرات الغادرة، لن تفرق بين أبطال الجيش والشرطة وبين المدنيين، وسوف يأتي يوم قريب يحتفل فيه الشعب المصري كله، بتطهير سيناء من كل صنوف الإرهاب، وأن يوم النصر لقريب».