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«فودافون مصر» في بيان: «فودافون قطر» لا تعبر عن توجهاتنا العالمية
أصدرت شركة فودافون مصر، بياناً، مساء الجمعة، تعقّب فيه على إعلان «فودافون قطر»، تغيير اسمها إلى «تميم المجد»
وقالت الشركة: «نؤكد أن كافة القرارات الخاصة بفودافون قطر لا تعبر عن توجهات فودافون العالمية بشكل عام أو توجهات فودافون مصر، بل تعكس فقط توجهات الحصة الحاكمة للشركة والتي تمثلها مؤسسات قطرية، حيث أن الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرين قطريين ما بين رجال أعمال والأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70%».
وأضافت أن تغيير اسم شبكات المحمول الذي يظهر على شاشة الأجهزة، هو توجه عام قامت به كافة شركات الاتصالات في قطر والتي شملت أيضا «أوريدو»، موضحة أن مثل هذا القرار محلي يخص قطر وحدها، ويقدم كخدمة للعملاء ليختاروا الاسم المفضل ولا علاقة له بفودافون مصر، والتي تمتلكها شركة المصرية للاتصالات بنسبة 45%، ومجموعة فودافون العالمية بنسبة 55%.
وتؤكد «فودافون مصر» احترامها الكامل للسوق المصري الذي تعمل به وسياساته وثقتها في الاقتصاد المصري والقرارات التي تتخذها الحكومة للنهوض به، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه بشكل مستمر لتطويره وضخ المزيد من الاستثمارات به، كما تؤكد اهتمامها الدائم بعملائها في مصر والتي تحرص على إرضاءهم على أكمل وجه وتقديم خدمات جديدة ومتميزة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
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