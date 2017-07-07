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مصدر أمني: نقل المجند والمواطن المصابين في حادث إطلاق نار إلى مستشفى الشيخ زايد
07
يوليو
2017
04:25 AM
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أكد مصدر أمني أنه تم نقل المجند والمواطن، اللذين أصيبا في حادث إطلاق النار على تمركز أمني بطريق محور 26 يوليو، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
وقال المصدر الأمني- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن المجند يدعى عبدالرحمن محمد عزت (22 عاما)، مصابا في الفخذ الأيسر والذراع اليمنى، فيما أصيب المواطن في الفخذ الأيمن أثناء مروره بسيارته بجوار التمركز الأمني، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.
وكان مجند ومواطن أصيبا إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على تمركز أمني تابع للإدارة العامة للمرور على طريق محور 26 يوليو في الاتجاه إلى ميدان لبنان.
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