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إطلاق المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال بالقاهرة لدعم السيدات العرب
انطلق بالقاهرة مؤخرا اللقاء التأسيسي الأول للمجلس الإنمائي للمرأة والأعمال وذلك بحفل أقيم في القاهرة بحضور شخصيات سياسية وإعلامية عربية بارزة، حيث تم تعيين الأعضاء والمستشارين والإعلاميين للمجلس من كافة الدول العربية
حضر الاحتفال العديد من الشخصيات البارزة من دول عدة اهمها سيدة الأعمال اللبنانية الدكتورة إيمان غصين وهي رئيس إدارة المجلس، والتي قامت بتكريم اللواء محمود خليفة مستشار جامعة الدول العربية للأمور العسكرية من مصر،والإعلامية نضال الناطور من فلسطين، والإعلامية فوزية الهوني من ليبيا، وآخرون من دول عربية متعددة
المجلس الإنمائي هو مولود جديد على غرار الصندوق الأمريكي لتنمية المرأة في نيويورك، مقره العاصمة اللبنانية بيروت، هدفه النهوض بالمرأة على كافة المستويات المالية والتجارية والاستثمارية، الإعلامية، الصناعية والتنموية(التنمية البشرية).
كما يهدف المجلس إلى تأسيس صناديق استثمارية لدعم المرأة وتمكينها من تحقيق أحلامها ورغباتها، ويهتم المجلس بالأبحاث العلمية والميدانية، وتقديم الاستشارات اللازمة للمشاريع المطروحة .
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